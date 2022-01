Business news: ministero Esteri russo, Mali interessato a cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Mali sono interessate alla cooperazione con la Russia nel campo energetico e nello sviluppo minerario, oltre che nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Lo ha affermato il direttore del dipartimento Africa del ministero degli Esteri russo, Vsevolod Tkachenko, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", ricordando la recente visita del ministro degli Esteri maliano Abdoulaye Diop in Russia. Inoltre il diplomatico ha sottolineato che le organizzazioni specializzate e le strutture commerciali di Mosca e Bamako dovrebbero esporre chiaramente i loro progetti e fornire proposte specifiche, sottolineando come ad aprile 2021 siano ripresi i contatti tra le camere di commercio di entrambi i Paesi. Nella stessa intervista Tkachenko ha dichiarato che i contatti delle autorità maliane con società private russe che forniscono servizi nel campo della sicurezza rappresentano un diritto sovrano del governo di Bamako. (Rum)