Business news: Tanzania, presidente Hassan si difende da critiche su eccesso di prestiti stranieri, "fondi usati con prudenza"

- La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, si è scagliata contro alcuni alti funzionari che hanno criticato il suo governo per aver preso prestiti da organismi internazionali. In un discorso televisivo trasmesso dalla sede della presidenza, Hassan ha affermato che gli aiuti esteri stanno aiutando il suo governo a soddisfare la sua agenda sociale e di sviluppo e che, a differenza di altri Paesi che hanno utilizzato tali fondi per acquistare dispositivi di protezione come guanti e mascherine, la Tanzania ha utilizzato i fondi con prudenza per costruire nuovi centri sanitari e strutture mediche, oltre che per costruire nuove aule e strutture per l'apprendimento in molte parti del Paese. La presidente tanzaniana - primo capo di Stato donna nella storia del Paese - ha quindi affermato di essersi sentita tradita da coloro che hanno criticato il suo governo per aver ottenuto prestiti dall'estero. "È triste quando una persona di cui ti fidi con così tante responsabilità governative ti fa questo", ha detto in riferimento alle dichiarazioni critiche del presidente del parlamento Job Ndugai in merito al presunto eccesso di prestiti esteri ricevuti dal Paese. La scorsa settimana il governo della Tanzania ha firmato un contratto da 1,9 miliardi di dollari con la società turca Yapi Merkezi per la costruzione di una sezione di 368 chilometri di ferrovia a scartamento normale che collegherà Makutopora con Tabora, due città nella regione centrale del Paese. (Res)