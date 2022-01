Business news: Botswana, Banca africana di sviluppo fornirà 1 milione di dollari a sostegno della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per l'energia sostenibile per l'Africa (Sefa), gestito dalla Banca africana di sviluppo (Afdb), ha approvato una sovvenzione di 1 milione di dollari per facilitare la transizione del Botswana verso l'energia pulita. Il progetto di assistenza tecnica, si legge in un comunicato di Afdb, fornirà sostegno al governo del Botswana nel colmare le lacune critiche nei quadri politici, normativi e legali, che sono stati identificati all'Africa Energy Market Place (Aemp 2019). Questi includono l'introduzione di una pianificazione a minor costo, la riduzione degli impatti ambientali negativi e il sostegno per una maggiore partecipazione del settore privato agli investimenti nella generazione di energia rinnovabile. Alcuni dei risultati degni di nota del progetto includono un codice di rete nazionale, uno studio sul costo del servizio elettrico (CoSS) e un quadro di licenze per regolare le attività del settore energetico. I risultati del progetto contribuiranno all'implementazione del primo Integrated Resource Plan (Irp) del Botswana, facilitando così gli investimenti in nuova capacità di generazione solare fotovoltaica ed eolica, pari ad almeno 100 megawatt (Mw) e 50 Mw, rispettivamente, entro il 2030. (Res)