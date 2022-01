Business news: Burkina Faso, Red Rock annuncia acquisizione di due permessi di esplorazione dell'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica Red Rock Resources ha annunciato l'acquisizione di due permessi di esplorazione dell'oro in due aree che coprono 348 chilometri quadrati a Bilbale e Boulon, nel sud-ovest del Burkina Faso. L'azienda, fa sapere Red Rock in un comunicato, ha erogato 42,5 milioni di franchi Cfa (pari a circa 73 mila dollari) per queste due aree dove la presenza di minatori artigianali ha permesso di individuare la presenza di un alto contenuto del metallo pregiato. (Res)