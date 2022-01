Usa-Ue: telefonata Blinken-Borrell, focus su Ucraina e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, al quale ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per il rafforzamento della cooperazione tra le due parte a fronte delle sfide comuni. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha sottolineato l'importanza di coordinare le azioni a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo che "ogni ulteriore aggressione della Russia provocherà una dura risposta". I due hanno parlato anche della pressione politica e della coercizione economica esercitata dalla Cina nei confronti della Lituania. (Nys)