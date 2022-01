Ucraina: viceministro Esteri Russia, Mosca non cederà a pressioni Usa né farà concessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non cederà alle pressioni degli Stati Uniti, né farà concessioni in tema di garanzie di sicurezza. Lo ha dichiarato oggi all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, che negozierà le suddette garanzie nei colloqui sulla sicurezza che si terranno a Ginevra. “Sfortunatamente abbiamo sentito ogni tipo di speculazione su quello che la Russia debba fare e i passi che deve intraprendere. Abbiamo ripetutamente risposto a questo approccio a ogni livello. Non è una base per una discussione produttiva, figuriamoci per un accordo”, ha detto il viceministro. Secondo Ryabkov, che a Ginevra discuterà con la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman, è probabile che nei colloqui Mosca debba fare i conti con “la riluttanza di Stati Uniti e Nato di ascoltare sul serio le nostre richieste”. “Naturalmente non faremo concessioni sotto la pressione costante e le minacce che arrivano dalla parte occidentale del negoziato”, ha continuato il viceministro, per il quale questo vorrebbe dire “andare contro i nostri interessi di sicurezza”. (Rum)