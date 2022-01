Difesa: Russia proseguirà voli di ricognizione a lungo raggio su Artico e Atlantico nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina della Federazione Russa continuerà a compiere voli di ricognizione e antisommergibile sul Mar Glaciale Artico e sul Nord Atlantico nel 2022. Lo si legge in un comunicato della Marina. “Velivoli Tu-142 antisommergibile della flotta settentrionale dell’aviazione e forze di difesa aerea continueranno i loro voli a lungo raggio in parti operativamente importanti degli oceani Artico e Atlantico”, si legge. L’anno scorso i Tu-142 hanno compiuto missioni di pattugliamento di acque internazionali per una media di 10 ore a missione o 7 mila chilometri. (Rum)