Kazakhstan: sale a 5.800 il numero delle persone arrestate durante i disordini

- E' salito a 5.800 il numero delle persone arrestate in Kazakhstan durante i disordini in corso dall'inizio di gennaio. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza in un comunicato, precisando come molte delle persone arrestate sono cittadini stranieri. Ad oggi, inoltre, sono stati aperti 125 procedimenti penali. Nel frattempo, gli scontri vanno avanti. L'emittente locale "Mir 24" riferisce di colpi di arma da fuoco in diversi distretti della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan. Secondo l'agenzia di stampa russa "Sputnik", sporadici scontri a fuoco tra forze di sicurezza e manifestanti sono andati avanti per tutta la notte. Le forze dell'ordine hanno anche condotto un'operazione durante la quale sono stati arrestati 100 tra uomini armati e saccheggiatori e sono state sequestrate 118 armi. Il vice sindaco di Almaty, Erzhan Babakumarov, ha fatto sapere che solo nella città sono stati arrestati 850 individui dall'inizio della rivolta. (segue) (Res)