Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nuvoloso ovunque fino al mattino, quindi progressive schiarite a partire dai settori occidentali, in estensione anche a est tra tarda mattinata e primo pomeriggio fino a ovunque poco nuvoloso, salvo addensamenti sui crinali alpini e nuvolosità irregolare sulla bassa pianura orientale. Nella notte precipitazioni deboli sui settori alpini e parte prealpini, possibili deboli in pianura e Appennino, in esaurimento ovunque dal mattino. Limite nevicate a quote collinari ma non esclusi possibili fiocchi di neve o pioggia mista a neve anche a quote di pianura. Temperature tra -3 e 0 °C, massime tra 4 e 8 °C. (Rem)