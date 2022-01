Kazakhstan: presidenza, siti strategici sotto controllo dopo intervento russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi "siti strategici" in Kazakhstan sono stati messi in sicurezza dalle truppe a guida russa dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), intervenute nella crisi su richiesta del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev. Lo fa sapere oggi la presidenza di Nur-Sultan, senza tuttavia identificare i siti "che sono stati trasferiti sotto la protezione del contingente di mantenimento della pace degli Stati membri Csto". Al termine di una riunione presieduta questa mattina dallo stesso Tokayev, la presidenza kazakha ha anche aggiornato a 5.800 il numero delle persone arrestate nel Paese durante i disordini in corso dall'inizio di gennaio, precisando come molte delle persone arrestate sono cittadini stranieri. (segue) (Res)