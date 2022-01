Kazakhstan: presidenza, siti strategici sotto controllo dopo intervento russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di placare la rivolta, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha inizialmente offerto una serie di concessioni: ha destituito il governo guidato da Askar Mamin e ha ripristinato un sistema per calmierare il prezzo del Gpl, il combustibile utilizzato dalla maggior parte dei cittadini per gli spostamenti. La violenza è tuttavia proseguita nelle ore successive. Tokayev, secondo cui dietro la rivolta vi sarebbero "bande di terroristi addestrati all'estero", ha quindi assunto un atteggiamento decisamente più rigido: si è rivolto alla Russia per chiedere l'invio di un contingente di 2.500 militari dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), ha imposto lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 19 gennaio e ha ordinato alle sue forze dell'ordine di "sparare a vista", senza preavviso, contro i rivoltosi. (Res)