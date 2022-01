Cina: focolaio Covid, test di massa per i 14 milioni di abitanti di Tientsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Tientsin, in Cina, ha avviato una campagna di test di massa per i suoi 14 milioni di abitanti dopo che 20 persone sono risultate positive al Covid-19, due delle quali con la variante Omicron. Lo ha reso noto l'amministrazione cittadina, secondo cui tra le persone infette figurano 15 studenti tra gli otto e i 13 anni, quattro genitori e un dipendente di un centro doposcuola. I test a tappeto, iniziati questa mattina, dovrebbero concludersi nel giro di due giorni. Ai residenti è stato ordinato di restare in casa o nei pressi della propria abitazione per rendersi disponibili al test. Fino a quando non avranno ricevuto risultato negativo, non potranno utilizzare il certificato verde che consente ai residenti cinesi di usufruire dei trasporti pubblici e di altri servizi. La campagna rientra nella strategia di tolleranza zero della Cina contro la pandemia di Covid-19, in particolare in vista delle Olimpiadi invernali che inizieranno il prossimo 4 febbraio a Pechino. La capitale si trova a soli 150 chilometri da Tientsin ed è raggiungibile via treno in meno di un'ora. Le autorità della Repubblica popolare hanno anche confinato nelle loro case milioni di residenti di Xi'an e Yuzhou, città che sono più lontane da Pechino ma nelle quali sono stati registrati focolai Covid più preoccupanti. Test di massa sono in corso anche a Zhengzhou, dove le scuole verranno chiuse a partire da lunedì 10 gennaio. (Cip)