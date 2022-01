Brexit: Regno Unito, se Ue non coopera attiveremo articolo 16 del Protocollo su Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Unione europea non coopererà con il Regno Unito, la ministra degli Esteri Liz Truss è pronta ad attivare unilateralmente l’articolo 16 del Protocollo sull’Irlanda del Nord. Lo ha scritto lei stessa in un articolo per il quotidiano “The Telegraph”. Truss, che giovedì prossimo riceverà il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, ha detto che offrirà “proposte costruttive”. Tuttavia, se necessario, attiverà l’articolo che sospende le parti del trattato che impediscono la creazione di un confine rigido tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. La ministra considera una “assoluta priorità” risolvere “le conseguenze non volute” create dal Protocollo per mantenere la pace in Irlanda del Nord. “La mia priorità è proteggere la pace e la stabilità in Irlanda del Nord. Voglio una soluzione negoziale”, ha continuato. La scorsa settimana Sefcovic ha messo in guardia che le premesse dell’accordo post Brexit sarebbero messe a repentaglio se Truss dovesse attivare l’articolo 16. (Rel)