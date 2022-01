Business news: Cina, in default anche un’unità del gruppo immobiliare Shimao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’unità del gruppo Shimao, la 13ma più grande società immobiliare della Cina, è entrata in default dopo essere risultata inadempiente a una richiesta di rimborso anticipato su un prestito in yuan da 101 milioni di dollari. Lo riferisce l’emittente statunitense “Bloomberg” citando la China Credit Trust, la società fiduciaria incaricata di raccogliere fondi per la compagnia e di sovrintendere ai pagamenti. La notizia è destinata ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni degli investitori per la crisi del settore immobiliare che sta travolgendo la Cina. Il gruppo Shimao era infatti considerato fino a poco tempo fa tra le realtà più solide del settore e aveva inizialmente superato indenne le turbolenze che avevano portato all’insolvenza di compagnie rivali come Evergrande e Kaisa. Le difficoltà di Shimao a onorare i propri impegni finanziari hanno già fatto crollare le obbligazioni della società ai minimi storici. (Cip)