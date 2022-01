Business news: Libia, economista Al Shahoumi critica spesa pubblica nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della Borsa libica, Suleiman al Shahoumi, ha criticato quanto annunciato dalle autorità di Tripoli per quanto attiene al cambio della valuta nazionale con il dollaro statunitense e la spesa pubblica nel 2021. “Il governo ha presentato un confronto della spesa pubblica negli ultimi dieci anni, ma ha utilizzato ingiustamente il cambio della valuta libica con il dollaro come metro di paragone", ha detto Al Shahoumi in un post su Facebook. L’economista ha poi aggiunto: “E’ come se l’esecutivo dicesse che la valuta ufficiale della Libia è il dollaro Usa e non il dinaro libico". Al Shahoumi ha confutato l’affermazione del governo secondo cui il bilancio per l’anno 2021, pari a di 86 miliardi di dinari (19 miliardi di dollari), è stato il più esiguo da dieci anni a questa parte: "Al contrario, se calcoliamo la spesa sulla base del dinaro libico in base all'attuale tasso di cambio ufficiale, la spesa nel 2021 è stata la più grande nella storia della spesa pubblica libica”. (Lit)