Business news: Marocco-Cina, firmato accordo congiunto su Nuova via della seta

- Il Marocco e la Cina hanno firmato un accordo sul piano di attuazione congiunto della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Lo riferisce il portale informativo “Morocco World News”, secondo il quale il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita ha partecipato alla cerimonia della firma, elogiando il rapporto di cooperazione bilaterale. “La partnership tra i due Paesi non è nata ieri”, ha proseguito il ministro, evidenziando la presenza di relazioni diplomatiche “di lunga data”. Alla firma dell’accordo è intervenuto anche Ning Jizhe, vicepresidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina (Ndrc), affermando che la Nuova via della seta porta “uno spirito di pace e cooperazione". Jizhe ha aggiunto che il Marocco e la Cina intrattengono relazioni amichevoli stabili, ricordando la firma dell'accordo di cooperazione che prevede la produzione di vaccini cinesi anti-Covid Sinopharm nel Regno nordafricano. Jizhe ha inoltre condiviso i dati sulla cooperazione commerciale tra i due Paesi, sottolineando che è in espansione. “Attualmente, l'investimento diretto dalla Cina al Marocco raggiunge i 380 milioni di dollari. La maggior parte va nelle infrastrutture, nelle telecomunicazioni e nella pesca. Nel 2020, il commercio bilaterale ha raggiunto i 4,76 miliardi di dollari con un aumento del due per cento rispetto allo scorso anno”, ha affermato, prevedendo che gli investimenti potrebbero superare i sei miliardi di dollari nel 2022. (Mar)