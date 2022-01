Business news: Africa, economia area Uemoa cresciuta del 6,7 per cento nel terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica nei Paesi dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) si è attestata al 6,7 per cento nel terzo trimestre del 2021. È quanto emerge dall'ultimo rapporto economico mensile della Banca centrale dei Paesi dell'Africa occidentale (Bceao), che prevede lo stesso tasso di crescita per l'ultimo trimestre dell'anno, trainato dal buon andamento dei servizi e delle attività commerciali. Nel primo trimestre del 2022 le stime prevedono invece una crescita del 7,3 per cento. (Res)