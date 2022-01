Business news: Mozambico, Afdb stanzia 47 milioni di dollari per finanziare corridoio di sviluppo Pemba-Lichinga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato una sovvenzione di 47 milioni di dollari per la prima fase del corridoio di sviluppo integrato Pemba-Lichinga, zona speciale di lavorazione agroindustriale (Sapz) situata nel nord del Mozambico. La sovvenzione, stanziata dal Fondo di sviluppo africano (Adf), contribuirà a migliorare la produttività agricola e lo sviluppo dell'agribusiness nella provincia di Niassa promuovendo la capacità istituzionale, le competenze e l'imprenditorialità per stimolare la crescita della catena del valore agricola. Il progetto, afferma l'Afdb in un comunicato, sperimenterà un migliore coordinamento delle politiche e dello sviluppo tra la provincia di Niassa e i dipartimenti nazionali, in particolare con il ministero dell'Industria e del commercio e il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Le zone speciali di trasformazione agroindustriale sono iniziative di sviluppo integrato progettate per concentrare le attività di trasformazione agroalimentare all'interno di aree ad alto potenziale agricolo per aumentare la produttività, integrare produzione, trasformazione e commercializzazione di materie prime selezionate. Queste zone consentiranno a produttori agricoli, trasformatori, aggregatori e distributori di operare nelle stesse vicinanze per ridurre i costi di transazione e condividere servizi di sviluppo aziendale per una maggiore produttività e competitività. Insieme alla fornitura di infrastrutture adeguate (energia, acqua, strade) alle aree rurali ad alto potenziale agricolo, le Sapz attireranno investimenti da agroindustriali e imprenditori privati ​​per contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. (segue) (Com)