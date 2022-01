Business news: Kenya-Cina, firmati sei accordi e creato gruppo di lavoro per affrontare squilibri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kenya e Cina hanno firmato sei accordi commerciali e hanno annunciato la creazione di un gruppo di lavoro congiunto per affrontare le barriere commerciali tra i due Paesi al fine di ridurre gli squilibri commerciali. È quanto emerso dall'incontro avvenuto a Nairobi tra la ministra degli Esteri keniota Raychelle Omamo e l'omologo cinese Wang Yi, in visita nel Paese nell'ambito del suo tour africano che si conclude oggi nelle isole Comore. "I sei accordi commerciali firmati giovedì tra Kenya e Cina miglioreranno gli scambi e approfondiranno le relazioni e la collaborazione tra i nostri due Paesi. Il Kenya cerca di aumentare le esportazioni agricole verso la Cina per affrontare lo squilibrio commerciale tra i due Paesi", ha affermato Omamo nel corso di una conferenza stampa congiunta con Wang. "La creazione di un gruppo di lavoro per esaminare le questioni relative alle barriere tariffarie e non commerciali vedrà i due Paesi aumentare gli scambi intra-commerciali", ha aggiunto. I due Paesi hanno anche concordato di collaborare nel settore dell'Information Communication and Technology (Ict) per rilanciare l'economia digitale in Kenya, continuare nello sviluppo del trasporto regionale per l'hub economico nell'ambito dell'iniziativa Nuova via della seta e creare un mercato dei prodotti agricoli kenioti. Tra gli accordi firmati, inoltre, ce n'è uno che consentirà agli agricoltori kenioti di esportare avocado freschi in Cina, in modo da contribuire a ridurre il considerevole squilibrio commerciale del Kenya con la Cina. (Res)