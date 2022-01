Business news: Nigeria, cinque compagnie petrolifere e del gas pronte ad acquisire attività onshore di Shell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque compagnie petrolifere e del gas nigeriane si stanno preparando ad acquistare le attività di Royal Dutch Shell in Nigeria nei suoi giacimenti petroliferi onshore. Lo riferiscono fonti citate dal sito d'informazione "Financia Afrik", secondo cui si tratta di Seplat Energy, Sahara Group, Famfa Oil, Troilus Investments Limited e Nigeria Delta Exploration and Production (Ndep). Secondo le stesse fonti, nessuna compagnia petrolifera internazionale dovrebbe partecipare alla procedura di gara in questa fase e le offerte dovrebbero essere presentate entro il prossimo 31 gennaio. Shell ha iniziato i colloqui con il governo nigeriano lo scorso anno per la vendita della sua partecipazione nei giacimenti onshore del Paese dell'Africa occidentale, dove è attiva dal 1930, nell'ambito di una campagna globale volta a ridurre le emissioni di carbonio. La società anglo-olandese possiede partecipazioni in 19 concessioni minerarie petrolifere nella joint venture nigeriana di petrolio e gas (Spdc), che secondo fonti industriali e bancarie sono state valutate tra i 2 e i 3 miliardi di dollari. Shell gestisce Spdc (Shell Petroleum Development Company of Nigeria) e ha una partecipazione del 30 per cento nella società. La Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), di proprietà statale, detiene il 55 per cento, TotalEnergies il 10 per cento ed Eni il 5 per cento. Da diversi anni Shell è alle prese con i frequenti sversamenti nel Delta del Niger dovuti a furti e sabotaggi di oleodotti, oltre a diversi problemi operativi, il che ha comportato riparazioni costose e cause legali di alto profilo. (Res)