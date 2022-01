Business news: Evergrande costretta a demolire 39 edifici nel mega resort Ocean Flower

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Danzhou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha ordinato al gigante dell’immobiliare Evergrande di demolire 39 condomini costruiti nell’ambito del progetto Ocean Flower. Si tratta di un mega resort in costruzione dalla società al largo della costa nord di Danzhou, composto da tre isolotti indipendenti che dovevano ospitare hotel, musei e strutture avveniristiche. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dai media locali, l’amministrazione ha accusato Evergrande di aver ottenuto illegalmente i permessi di costruzione degli edifici. Lo scorso 30 dicembre avrebbe perciò imposto alla società lo smantellamento delle strutture, che dovrebbe avvenire nell’arco di 10 giorni. In un post pubblicato sul social media WeChat, la società ha confermato la demolizione rassicurando sul fatto che la vicenda non pregiudicherà lo sviluppo dell’intero progetto Ocean Flower. (Cip)