Business news: Cina, ministero Ambiente impone limiti alla produzione di Hfc nei processi industriali

- Il ministero dell'Ambiente e dell'ecologia (Mee) della Cina ha vietato alle industrie di espandere la produzione e il consumo di idrofluorocarburi (Hfc), potenti gas serra che contribuiscono significativamente al riscaldamento globale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", precisando che la nuova normativa è entrata in vigore lo scorso primo gennaio e prevede sanzioni per le imprese che supereranno i limiti previsti dal dicastero. Gli Hfc sono ampiamente utilizzati nei sistemi di raffreddamento come condizionatori d'aria e frigoriferi. Con l'emendamento di Kigali alla Convenzione di Montreal, entrato in vigore nel 2019, i Paesi hanno deciso di ridurre gradualmente la produzione e l'uso di tali gas dell'80 per cento nei prossimi 30 anni. La Cina ha accettato l'emendamento lo scorso anno, divenendo il 122mo Paese a sottoscrivere l'iniziativa. (Cip)