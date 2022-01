Business news: gigante telecomunicazioni China Mobile debutta in rialzo del 9,4 per cento a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante delle telecomunicazioni China Mobile ha debuttato sulla Borsa di Shanghai, aprendo in rialzo del 9,4 per cento. Il più grande operatore wireless del Paese per fatturato ha registrato un lieve decremento dei guadagni nel corso della mattinata. A mezzogiorno, il titolo è salito del 3,8 per cento a 9,41 dollari. La filiale della compagnia in Canada, CmLink, ha cessato formalmente le operazioni in quel Paese nella stessa giornata. La richiesta è pervenuta dal governo di Ottawa, che teme che la Cina possa accedere a dati chiave per la sicurezza nazionale attraverso la compagnia. (Cip)