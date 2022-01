Business news: Evergrande terrà incontro con obbligazionisti per discutere proroga rimborso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell’immobiliare cinese Evergrande terrà un incontro con gli obbligazionisti locali per discutere la proroga dell’opzione put fissata su cedole da 282 milioni di dollari in scadenza nel 2023. L’opzione put conferisce al titolare del debito la facoltà di esigere il rimborso anticipato del capitale, in questo caso entro il prossimo 8 gennaio. Nell’incontro con gli obbligazionisti, previsto tra il 7 e il 10 gennaio, Evergrande proporrà il posticipo della data al prossimo 8 luglio e una dilazione di sei mesi sul pagamento degli interessi dovuti a gennaio. La negoziazione dei titoli Evergrande nei mercati azionari verrà interrotta a partire da giovedì, prima dell’incontro con gli obbligazionisti. (Cip)