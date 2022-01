Business news: Indonesia, a Cimic appalto di 66 milioni di euro per realizzare un data center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, filiale australiana dell'azienda di costruzioni spagnola Acs, si è aggiudicata un contratto di 66 milioni di euro per la costruzione di un data center a Giacarta, in Indonesia. I lavori, che prevedono la realizzazione di due edifici annessi, inizieranno questo mese e dovrebbero concludersi nel 2023. "Siamo lieti di utilizzare queste capacità per soddisfare le esigenze del nostro cliente per un data center avanzato", ha affermato in una nota il presidente e amministratore delegato di Cimic, Juan Santamaria. (Spm)