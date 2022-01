Business news: India, settore dei servizi rallenta a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei direttori d’acquisto del settore dei servizi dell’India elaborato da Ihs Markit è rimasto in zona espansione (sopra 50 punti) per il quinto mese consecutivo a dicembre, sebbene al di sotto del mese precedente: rispetto a novembre, infatti, è sceso da 58,1 a 55,5. Il rallentamento è stato attribuito alla preoccupazione per una nuova ondata dell’epidemia di coronavirus e alle pressioni inflazionistiche. L’indice composito, che tiene contro anche del settore manifatturiero (55,5), è sceso a 56,4, il più basso da settembre. (Inn)