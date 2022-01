Business news: Cina, Tencent autorizzerà pagamenti in yuan digitale su app WeChat Pay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Tencent autorizzerà pagamenti in yuan digitale attraverso il proprio portafoglio virtuale WeChat Pay. Gli utenti potranno usufruire del servizio previa registrazione sull’applicazione dedicata alla criptovaluta sviluppata dalla banca centrale, lanciata in versione pilota a inizio settimana. Tencent dovrebbe autorizzare i pagamenti in yuan digitale anche nel Villaggio olimpico invernale di Pechino 2022, la cui apertura è prevista per il 27 gennaio 2022. (Cip)