Business news: Cina, tasso di crediti inesigibili in calo alla fine del 2021

- Il tasso di crediti inesigibili delle banche commerciali cinesi si è attestato all'1,89 per cento alla fine del 2021, in calo di 0,04 punti percentuali rispetto all'inizio del 2020. Lo riferisce la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa della Repubblica popolare (Cbirc), ricordando che il dato fa riferimento ai crediti soggetti ad alto rischio di insolvenza da parte dei debitori. A novembre, prosegue l'ente, le attività domestiche delle banche cinesi hanno registrato un volume di 5.259 miliardi di dollari, in crescita del 7,6 per cento annuo. Nello stesso periodo, la passività degli istituti di credito è aumentata del 7,4 per cento. Nel terzo trimestre 2021, la solvibilità media di 179 compagnie assicurative si è attestata intorno al 240 per cento, fattore che ha abbassato notevolmente la pressione sul settore. (Cip)