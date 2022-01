Business news: Egitto, interessi pari al 40 per cento delle spese di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento degli interessi ha rappresentato il 40 per cento delle spese totali dell'Egitto durante i primi cinque mesi dell'anno fiscale in corso (luglio-novembre 2021). Lo riferisce il quotidiano “Al Mal”, specializzato in affari economici. La spesa pubblica totale del governo egiziano nel periodo di riferimento è stata di 658,9 miliardi di sterline egiziane (41,8 miliardi di dollari), di cui 263,9 miliardi di sterline (16,7 miliardi di dollari) di interessi, pari al 40 per cento del totale. Per quanto riguarda le altre voci di spesa, i salari rappresentano il 22,6 per cento, gli investimenti pubblici il 10 per cento, le sovvenzioni e le prestazioni sociali il 15,5 per cento, l'acquisto di beni e servizi il 4,8 per cento e altre spese il 6,6 per cento. Le entrate pubbliche dello Stato sono invece ammontate a 390,6 miliardi di sterline egiziane (24,8 miliardi di dollari) nel periodo luglio-novembre 2021. In particolare, il 79,2 per cento deriva da entrate pubbliche, mentre la quota delle entrate non fiscali è stata del 20,8 per cento, secondo i dati forniti dal ministero egiziano delle Finanze. (Cae)