Business news: Opec+, impatto Omicron lieve e breve mentre guadagni aumenteranno

- Il comitato tecnico dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec+) ha rilasciato un’analisi ai ministri dell’Energia e del petrolio degli Stati membri, in cui si garantiva che l’impatto della variante Omicron sui mercati petroliferi sarebbe stato lieve e breve. Lo riferisce il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, secondo il quale l’Opec+ ha confermato la sua intenzione di aumentare la produttività di 400 mila barili al giorno. Il comitato tecnico ha anche preannunciato un aumento dei guadagni nel primo trimestre del 2022 e un forte aumento della domanda dovuto alla paura di chiusure e all’impatto della variante Omicron su alcuni tipi di industrie. Infine, gli analisti dell’Opec+ hanno avvertito gli Stati membri sulla necessità di tenere le infrastrutture petrolifere del Medio Oriente, ben rappresentato all’interno dell’organizzazione, perfettamente funzionali, in modo da non incorrere in incidenti di produzione. (Res)