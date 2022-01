Business news: Libia, produzione petrolifera scesa a 720 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione petrolifera della Libia è scesa a 720 mila barili al giorno dopo la chiusura per lavori di manutenzione dell’oleodotto che collega i giacimenti orientali di Samah e Dhuhra al maggiore terminal di esportazione del Paese nordafricano, Sidra. Nel fine settimana, infatti, la National Oil Coporation (Noc) ha annunciato una riduzione dell’output di 200 mila barili di petrolio al giorno a partire da domani, martedì 4 gennaio, per almeno una settimana. Lo stop causerà una perdita delle vendite stimata in oltre 107 milioni di dollari. Il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, ha denunciato che tali perdite derivano dalla "mancata liquidazione da parte degli organi decisionali dei bilanci approvati per il secondo anno consecutivo". L’interruzione del flusso di petrolio verso Sidra avviene dopo che alcune milizie hanno chiuso i principali impianti petroliferi del sud della Libia, che producevano circa 350 mila barili al girono. L’output petrolifero libico non era mai sceso così in basso da oltre un anno a questa parte. (Lit)