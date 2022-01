Business news: Egitto assegna nuovi blocchi esplorativi a Eni, Bp, Apex, Energean e United Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha ottenuto un altro permesso per l'esplorazione e lo sfruttamento di petrolio e gas in Egitto. Secondo quanto annunciato da Tarek El Molla, ministro del Petrolio e delle risorse minerarie, il dicastero ha assegnato alle compagnie Eni, Bp, Apex International, Energy Egypt, Ena Nafta, Siptrol e United Energy un totale di otto aree (due nel Mediterraneo, quattro nel Deserto occidentale e due nel Golfo di Suez) nell’ambito della prima offerta globale digitale precedentemente annunciata da Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) e la Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) attraverso il portale web Egypt Exploration and Production Gateway. Secondo un comunicato stampa del ministero, le aree in questione hanno una superficie totale di circa 12,3 mila chilometri quadrati. E’ previsto un investimento minimo stimato in circa 250 milioni di dollari, oltre alla perforazione di almeno 33 pozzi. (Cae)