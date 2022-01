Business news: Iraq acquisisce quote di ExxonMobil nel giacimento petrolifero West Qurna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq ha approvato l'acquisizione della quota di ExxonMobil nel maxi-giacimento petrolifero di West Qurna, nel sud del Paese arabo a maggioranza sciita, da parte della compagnia petrolifera nazionale. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, in una dichiarazione rilanciata dall'agenzia di stampa irachena “Ina”. La compagnia statunitense ExxonMobil ha ritirato nel 2019 il proprio personale impiegato nel giacimento di West Qurna 1 a causa del deteriorarsi delle condizioni di sicurezza. Una misura che ha fatto infuriare le autorità di Baghdad, che hanno parlato di decisione “inaccettabile e ingiustificata”, motivata da “ragioni politiche”. West Qurna 1 è uno dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo con riserve recuperabili stimate in oltre 20 miliardi di barili. Nel 2021, secondo i funzionari iracheno, il giacimento aveva una capacità produttiva di 500 mila barili al giorno circa. Secondo fonti della stampa internazionale, Exxon stava cercando di vendere la sua quota del 32,7 per cento per una cifra di 350 milioni di dollari. (Res)