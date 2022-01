Business news: Africa, tasso d'inflazione in area Cemac in calo all'1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione nei Paesi della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (Cemac) è sceso all'1,8 per cento al settembre 2021 rispetto alla media annua dall'1,9 per cento registrata nel 2020. È quanto emerge dai dati della Banca centrale degli Stati dell'Africa centrale (Beac), secondo cui si tratta del livello più basso da almeno un anno. Su base annua, l'inflazione è scesa dal 2,8 per cento di fine settembre 2020 al 2 per cento di un anno dopo. Il tasso è stato il più alto in Camerun con l'1,1 per cento. Nel complesso l'inflazione è stata trainata dagli alimenti e dalle bevande analcoliche (3,3 per cento) e dai trasporti (1,8 per cento) nel periodo in esame. Rispetto ai principali partner, la Cemac ha registrato differenziali di inflazione generalmente favorevoli. Su base annua, infatti, tale differenziale risulta favorevole nei confronti di Nigeria (-14,7 punti), Stati Uniti (-3,4 punti), Uemoa (-3 punti), Zona Euro (-1,4 punti ) e Francia (-0,2 punti) ma sfavorevole rispetto alla Cina (1,5 punti). (Res)