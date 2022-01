Business news: India, tasso di disoccupazione al 7,91 per cento a dicembre, il più alto da 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in India è salito al 7,91 per cento a dicembre, dal sette per cento di novembre, raggiungendo il livello più alto da quattro mesi. Questo l’esito dell’ultima indagine del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie), la cui metodologia si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. Nelle aree urbane il tasso di disoccupazione è passato dall’8,2 al 9,3 per cento mentre in quelle rurali dal 6,4 al 7,3 per cento. Il peggioramento del mercato del lavoro è da attribuire alle restrizioni per il contenimento del coronavirus reintrodotte in alcuni Stati. (Inn)