Business news: Cina, nella municipalità di Chongqing oltre 70 mila stazioni 5G

- Le stazioni 5G operative nella municipalità di Chongqing, nella Cina meridionale, hanno superato le 70 mila unità alla fine del 2021. È quanto riferisce la Commissione economica locale, secondo cui la municipalità prevede di costruire un totale di 150 mila stazioni entro il 2025. Negli ultimi tempi il comune ha investito diffusamente nella promozione della rete di quinta generazione, lanciando 20 progetti dimostrativi nel campo della produzione industriale e della logistica. Secondo quanto riferito a novembre dal ministero dell'Industria e della tecnologia informatica, sarebbero oltre un milione le antenne 5G attualmente operative nell'intera Cina, pari al 70 per cento del totale in tutto il mondo. La copertura di rete è stata progressivamente estesa dai centri urbani alle aree rurali, arrivando a interessare il 97 per cento delle contee e il 40 per cento dei villaggi. La tecnologia 5G è utilizzata a pieno regime già in 22 settori, tra cui sanità, istruzione, intrattenimento ed estrazione mineraria. (Cip)