Business news: Xinjiang, volume merci su rotaia in aumento del 6,2 per cento nel 2021

- Gli interporti della provincia autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, hanno gestito il trasporto ferroviario di oltre 185 milioni di tonnellate di merci nel 2021, in aumento del 6,2 per cento su base annua. A riferirlo è la filiale locale della compagnia statale China Railway, secondo cui l'interporto di Horgos e il Passo Alataw hanno operato nello stesso periodo un totale di 12.210 treni merci Cina-Europa. Attualmente, Horgos gestisce 29 rotte ferroviarie, che collegano la Cina a 45 città e regioni in 22 Paesi. (Cip)