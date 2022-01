Business news: India, calo vendite auto del 16 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di autovetture in India hanno registrato una contrazione del 16,05 per cento su base annua a dicembre, da 1.856.869 a 1.558.756 unità, secondo i dati della Federazione delle associazioni dei concessionari (Fada). Il mese di dicembre è tipicamente favorevole alle vendite, perché vengono praticati sconti per ridurre le scorte, tuttavia il segmento ha subito l’impatto della carenza di semiconduttori. Per i veicoli per passeggeri il calo è stato del 10,91 per cento, da 274.605 a 244.639. In flessione anche i mezzi a due ruote, del 19,86 per cento, da 1.433.334 a 1.148.732. I veicoli commerciali, invece, hanno registrato un aumento del 13,72 per cento, da 51.749 a 58.847. La Fada raccoglie dati da 1.379 concessionari su 1.590 nel Paese. (Inn)