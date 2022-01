Business news: Cina, produzione carbone Mongolia Interna supera 1,05 miliardi di tonnellate nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone nella regione cinese della Mongolia Interna ha superato 1,05 miliardi di tonnellate nel 2021. Lo stima l'ufficio regionale per l'energia, secondo cui la capacità estrattiva ha registrato un incremento complessivo di 1.006 miliardi di tonnellate rispetto al 2020. Nell'ultimo trimestre del 2021 l'estrazione del combustibile su base mensile ha superato cento milioni di tonnellate, che hanno alimentato l'operatività di industrie e centrali elettriche in 18 regioni a livello provinciale. Nel 2021 la Cina ha vissuto una crisi energetica senza precedenti, innescata dall'insufficienza di carbone prodotto localmente e dal fermo alle importazioni dalla vicina Australia. Ciò ha sottoposto a una tremenda pressione le industrie, costrette più volte a interrompere la produzione per via delle interruzioni di corrente elettrica. (Cip)