Business news: Egitto, 10,2 miliardi di dollari di finanziamenti agevolati da partner stranieri nel 2021

- L'Egitto ha firmato accordi di finanziamento agevolato da partner stranieri per sostenere lo sviluppo locale in vari settori per un valore di 10,2 miliardi di dollari nel 2021. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza egiziana Bassan Rady in un comunicato, secondo il quale le esportazioni egiziane hanno registrato un aumento del 27 per cento arrivando a circa 31 miliardi di dollari nel 2021, il più grande volume di esportazioni nella storia dell'economia egiziana. In occasione di un incontro con il premier Mostafa Madbouly e alcuni ministri, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha discusso dei settori che hanno dato maggiormente impulso alle esportazioni, come prodotti chimici, materiali da costruzione e industria alimentare. Durante l’incontro, Al Sisi ha invitato il governo a sostenere le esportazioni e attrarre investimenti diretti esteri, sotto la supervisione della Banca centrale. (Cae)