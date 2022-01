Business news: Egitto, crescita al 5,7 per cento nel prossimo anno fiscale 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto punta a raggiungere un tasso di crescita del 5,7 per cento, a ridurre il deficit di bilancio al 6,1 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) e a contenere il debito a meno del 90 per cento del Pil nel prossimo anno fiscale (luglio 2022/giugno 2023). Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, in un comunicato stampa. Il governo vuole anche raggiungere un tasso di crescita del 6 per cento, un avanzo primario del 2 per cento, riducendo il deficit totale al 5,1 per cento ed il rapporto debito/Pil a meno dell'82,5 per cento nell'anno fiscale luglio 2024/giugno 2025, ha aggiunto Maait. Le autorità del Cairo stanno lavorando per ridurre il tasso di interesse sul debito pubblico dalle spese statali a meno del 30 per cento nell'anno fiscale luglio 2024/giugno 2025, rispetto al 31,5 per cento dell'anno fiscale in corso, ha spiegato ancora il ministro. Maait prevede inoltre di estendere la durata del debito a medio termine per avvicinarsi a 5 anni dagli attuali 3,4 anni, ampliando l'emissione di vari titoli di Stato e puntando su nuovi strumenti come il sukuk (i titoli di debito conformi alla legge di tradizione islamica) e le obbligazioni verdi (legate a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente) per attirare più investitori. Il titolare del dicastero intende attuare un piano per tenere ben otto sessioni di dialogo con membri delle camere di commercio, investitori, rappresentanti del parlamento e funzionari di governo per discutere del prossimo bilancio e dei modi per incentivare l'economia. (Cae)