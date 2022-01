Rai: Solinas, spariscono tg notte e altre edizioni, doppia beffa per i sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sparisce il tg della notte in un giorno buio per l'informazione e il servizio pubblico. E come se non bastasse, per molti sardi è impossibile perfino ricevere le altre edizioni del tg regionale". Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, interviene ancora una volta per deprecare la scelta della Rai di cancellare dai palinsesti l'edizione del tg della notte, nel nome di un irrisorio risparmio economico che ha come contropartita, dice, "la perdita di una parte importante del servizio pubblico che l'azienda è tenuta a offrire ai cittadini in forza di un contratto di servizio che individua proprio nell'informazione regionale uno dei suoi cardini. Non si riesce inoltre a comprendere per quale motivo la sola Provincia autonoma di Bolzano sia stata risparmiata da questi tagli. Forse la Sardegna vanta un'autonomia e una specialità che la Rai valuta di peso minore?". Solinas prosegue: "Ma il danno per i sardi è doppio. La rimodulazione delle frequenze, infatti, attuata frettolosamente e senza adeguata informazione, sta determinando una diffusa difficoltà per molti cittadini nella ricezione delle altre edizioni del tg della Sardegna, nonché degli spazi di programmazione in lingua sarda. È una situazione gravissima, della quale invito la Rai a farsi immediatamente carico. Ai giornalisti e a tutti i lavoratori della Rai e alle loro rappresentanze sindacali, manifesto la mia piena solidarietà". (Rsc)