Business news: inflazione e crisi alimentare, Sri Lanka vara misure di sostegno per oltre 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dello Sri Lanka ha presentato una serie di misure volte ad alleviare le difficoltà economiche causate ai cittadini dall’aumento dei prezzi di beni e servizi. Il pacchetto di aiuti vale complessivamente 229 miliardi di rupie (1,2 miliardi di dollari). I dipendenti pubblici e i pensionati riceveranno un’indennità mensile di 5.000 rupie, mentre per l’estensione del beneficio anche ai dipendenti del settore privato sono in corso discussioni con i datori di lavoro. A chi già percepisce le 3.500 rupie del programma sociale Samurdi (Prosperità) andrà un’indennità extra di mille rupie. Inoltre, è previsto un aumento del sostegno in caso di riduzione del raccolto di riso: 25 rupie per chilogrammo in aggiunta alle 50 rupie già garantite. Il governo offre anche un incentivo di diecimila rupie per incoraggiare la coltivazione di frutta e verdura per autoconsumo su terreni di superficie non superiore a un acro. Alle famiglie dei lavoratori delle piantagioni saranno forniti 15 chilogrammi di farina di frumento al prezzo agevolato di 80 rupie al chilo. Infine, gli agricoltori e i produttori locali saranno esentati dalle tasse sugli alimenti e i farmaci essenziali. (Inn)