Business news: Cina, Banca centrale presenta app pilota per i pagamenti in yuan digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese ha rilasciato un'applicazione pilota che consentirà ai possessori di effettuare pagamenti in yuan digitale dal proprio telefono cellulare. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il programma può essere scaricato da sugli app store iOS e Android. La creazione di un account sulla piattaforma – che consentirà di effettuare le transazioni – sarà tuttavia prerogativa dei residenti delle città che hanno approvato l'uso sperimentale dello yuan digitale, tra cui Shanghai, Shenzhen, Pechino e Xi'an. L'applicazione è stata sviluppata dall'Istituto sulla ricerca della valuta digitale amministrato dalla Banca centrale, la quale non ha ancora annunciato una data di lancio a livello nazionale. Secondo quanto riferito dai media nazionali, il governo prevede di estendere l'uso dello yuan digitale anche ai visitatori stranieri per tutta la durata delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La Banca centrale ha lanciato alla fine del 2017 il progetto di ricerca e sviluppo per lo yuan digitale, che da allora è stato abilitato al pagamento di alcune utenze, servizi governativi e di trasporto. Secondo quanto riferito a novembre dal governatore della Banca centrale, Yi Gang, l'istituto di credito sta attivamente investendo nel rafforzamento della sicurezza e nell'estensione dei campi d'applicazione della valuta. Le sue prestazioni potrebbero presto essere testate anche nei mercati finanziari. (Cip)