Business news: Usa, Toyota supera per la prima volta General Motors per volume vendite auto

- Toyota Motor Corp. ha superato per la prima volta General Motors Co. per volume di vendite negli Stati Uniti lo scorso anno. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui nel 2021 la casa giapponese ha venduto negli Usa 2,33 milioni di autovetture. General Motors deteneva ininterrottamente il primato delle vendite negli Stati Uniti dal 1931. Lo scorso anno Toyota è riuscita ad aumentare le vendite negli Stati Uniti del 10,4 per cento grazie a una migliore gestione dei semiconduttori nel contesto della crisi globale delle forniture. Gm invece ha venduto negli Usa 2,22 milioni di autovetture, in calo del 12,9 per cento rispetto al 2020. (Nys)