Business news: Sony costituirà azienda per la mobilità elettrica

- Il colosso giapponese dell'elettronica Sony Group istituirà una sussidiaria denominata Sony Mobility Inc cui affidare le attività legate alla mobilità elettrica. Il conglomerato giapponese lo ha annunciato nel corso della rassegna della tecnologia di consumo Ces 2022 di Las Vegas. Sony ha presentato all'evento il prototipo di un Suv elettrico, battezzato "Vision-S 02; all'edizione dello scorso anno aveva presentato una berlina, la Vision-S 01. Il presidente di Sony, Kenichiro Yoshida, ha spiegato che la nuova controllata verrà istituita la prossima primavera. A Las Vegas Sony ha fornito anche nuovi dettagli in merito a una nuova periferica per la realtà virtuale per PlayStation, un drone fotografico professionale e altre tecnologie per l'immagine digitale. (Git)