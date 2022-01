Business news: "Global Times", disordini non influiranno su cooperazione energetica Kazakhstan-Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini in Kazakhstan non comprometteranno la fornitura di petrolio e gas naturale alla Cina. È quanto dichiarato dalle aziende di Pechino in quel Paese al quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times". Le violente proteste che negli ultimi giorni hanno interessato lo Stato centroasiatico hanno suscitato non poche apprensioni tra gli industriali della Repubblica popolare, che tra gennaio e novembre 2021 hanno importato dal Kazakhstan 4,02 milioni di tonnellate di gas naturale attraverso l'oleodotto Cina-Asia centrale. Secondo quanto riferito dai rappresentanti delle società che hanno parlato a "Global Times" in condizioni di anonimato, la continuità della fornitura è assicurata dal fatto che gran parte dei progetti energetici e infrastrutturali della Cina sono dislocati in aree piuttosto remote dalle città interessate dalle proteste. (Cip)