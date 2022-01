Business news: Cina multa società 7-Eleven per aver catalogato Taiwan come Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha multato la catena di minimarket statunitensi 7-Eleven per aver "erroneamente" catalogato Taiwan come Paese sul proprio sito web, dove sono state pubblicate anche mappe "imprecise" sui confini delle regioni autonome di Tibet e Xinjiang. Lo riferisce il quotidiano giapponese "Nikkei Asia", aggiungendo che le sviste sono costate alla catena di alimentari 7.842 dollari. La misura, prosegue "Nikkei", è stata attuata anche in ragione del mancato uso dei nomi cinesi per alcune isole contese nel mar Cinese meridionale, tra cui le Senkaku amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu. La sanzione è stata in realtà comminata lo scorso dicembre, salendo agli onori della cronaca più tardi per via dei commenti rilasciati dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin. Parlando in conferenza stampa, il funzionario ha ribadito che "Taiwan è parte inalienabile della Cina e che il suo principio di unicità è una norma universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali". (Cip)