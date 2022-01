Business news: premier Dabaiba, stanziati 3,7 miliardi di dollari per lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha stanziato 17 miliardi di dinari, equivalenti a 3,7 miliardi di dollari, per lo sviluppo. Lo ha detto il premier libico Abdulhamid Dabaiba nel corso di un seminario sulla spesa pubblica per l'anno 2021. “Ciò che è stato effettivamente speso dalla voce di sviluppo, che è la più importante del budget, è 3,4 miliardi di dinari (circa 740 milioni di dollari)”, ha aggiunto il premier, spiegando che l’esecutivo intende avviare diversi progetti nella regione meridionale del Fezzan, a Sirte in alcune città dell’est del Paese come Agedabia. Da parte sua, il ministro di Stato per gli Affari del gabinetto di governo, Adel Jumaa, ha detto che il governo ha formato un team “ad hoc” di diverse agenzie per predisporre il budget 2022 tramite esercizio provvisorio mensile, spendendo cioè ogni mese fino a un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio dell'anno precedente. “Abbiamo fatto ricorso al cosiddetto sistema 1/12 dopo che il parlamento ha rifiutato di approvare il bilancio al governo”, ha detto Jumaa, spiegando come il bilancio dell’anno scorso sia il più esiguo dal 2011 per una serie di motivi. Anzitutto, si è trattato del primo budget adottato secondo un tasso di cambio ufficiale di 4,48 dinari libici per un dollaro: in precedenza, tutti i governi potevano contare su un tasso fisso di gran lunga più conveniente, pari a 1,4 dinari libici per un biglietto verde statunitense. In secondo luogo, ha aggiunto il ministro di Stato libico, il budget per il 2011 del valore complessivo di 86 miliardi di dinari (19 miliardi di dollari) “era stato predisposto dal precedente Governo di accordo nazionale”, in carica fino a marzo. Teoricamente, secondo il sistema 1/12, la spesa mensile del Gun non dovrebbe essere superiore a 7,16 miliardi di dinari, equivalenti a poco più di 1,5 miliardi di dollari. Jumaa ha infine aggiunto che nel 2011 sono stati effettivamente spesi 75 miliardi di dinari, equivalenti (Lit)