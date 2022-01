usiness news: Indonesia, compagnie minerarie chiedono esenzioni al divieto di export di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori compagnie minerarie dell’Indonesia hanno chiesto al governo di essere esentate dal divieto di esportazione di carbone in vigore dall’inizio dell’anno, lamentando gli enormi costi legati al mantenimento di decine di navi inattive. Lo riferisce il quotidiano “The Straits Times”. L’esecutivo di Giacarta aveva promesso di rivedere il provvedimento nella giornata di mercoledì 5 gennaio, ma il confronto è stato rinviato. L’Associazione indonesiana delle compagnie minerarie di carbone (Icma) ha fatto comunque sapere che i negoziati sono in corso. Il divieto ha fatto lievitare nell’ultima settimana i prezzi del carbone in Cina e in Australia, ma circa un centinaio di navi adibite al trasporto di 5,9 milioni di tonnellate complessive di carbone sono state fermate al largo delle coste del Kalimantan, la porzione indonesiana dell’isola del Borneo. Bumi Resources, la maggiore compagnie del settore, ha invitato il governo a rimuovere immediatamente il divieto all’export “per le società che hanno rispettato i propri impegni nel mercato interno”. Le compagnie minerarie indonesiane, infatti, sono tenute a vendere il 25 per cento della loro produzione alle società nazionali che gestiscono impianti energetici per un prezzo massimo di 70 dollari a tonnellata. (Fim)